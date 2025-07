Moreira: "Fonseca ha avuto un ruolo importante per il mio arrivo a Lione"

vedi letture

Alfonso Moreira, primo rinforzo del Lione di Fonseca, si è così espresso ai canali del club sul rapporto con il suo nuovo allenatore: "Sono molto felice di essere qui a Lione. Sono una persona umile, molto legata alla mia famiglia e sempre focalizzata sui miei obiettivi. Darò sempre il massimo per offrire il meglio di me stesso, come uomo e come calciatore. La mia infanzia? Ho sempre vissuto con un pallone. Ero molto legato al mio amico pallone. Anche mio fratello giocava, così come mio padre. Il calcio è sempre stata la mia passione, ed è ciò che mi ha permesso di arrivare dove sono oggi. Ho iniziato molto giovane allo Sporting. Non ero necessariamente un’ala sinistra. Ho giocato sia a destra che a sinistra, ed è proprio allo Sporting che ho imparato ad adattarmi a entrambe le fasce.

È sempre complicato lasciare casa. Ho dato il massimo, ma allo Sporting c’erano tanti ottimi giocatori. È sempre stato un obiettivo per me fare un passo avanti. Forse mi è mancata un po’ di continuità e qualche opportunità. Ho avuto alcune occasioni, mi sono allenato con la prima squadra e ho anche giocato qualche partita con loro. Ora voglio continuare su questa linea qui, all’OL. Ho avuto l’opportunità di parlare con Paulo Fonseca. Ha avuto un ruolo importante nel mio arrivo qui. Farò di tutto per aiutare la squadra e dare il massimo per l’allenatore".