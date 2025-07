Pato: "Contento che Ancelotti sia il CT del Brasile"

Il Milan è in tournée tra Asia e Pacifico, in questo momento si trova a Singapore dove domani alle ore 13.30 italiane sfiderà in amichevole l'Arsenal. Il club rossonero, per eventi commerciali e con i tifosi, si è portato dietro con sè Alexandre Pato, ex attaccante e promessa del calcio mondiale. Insieme al Papero anche il connazionale Serginho. Pato è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport 24 e ha parlato del nuovo incarico di Carlo Ancelotti come tecnico del Brasile.

Le parole di Pato su Ancelotti CT della nazionale brasiliana: "All'inizio, al momento dell'annuncio, è stata una cosa strana. Mai avevamo visto un allenatore straniero diventare ct del Brasile. La cosa positiva è che è arrivato un allenatore che ha vinto e che ha il rispetto dei giocatori. Sono contento che adesso ci sia lui, è uno abituato a sopportare le pressioni anche se in Nazionale è diverso. Tutti tifiamo perché possa riportare la Nazionale a vincere il mondiale"