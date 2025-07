Pobega torna al Bologna: le prime dichiarazioni dell'ex rossonero

Dopo dodici anni Tommaso Pobega ha lasciato definitivamente il Milan. Il centrocampista triestino ha fatto ritorno al Bologna, dove già l'anno scorso aveva militato in prestito. Un addio annunciato che permetterà al club rossonero, considerando l'obbligo di riscatto a facili condizioni e i bonus, di racimolare un totale di 8 milioni di euro.

Pobega, oggi ufficializzato dai rossoblù, ha fatto le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24: "Sono molto felice, volevo tornare qui e sono contento che ci siamo riusciti. Mi è sembrato giusto e doveroso ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato a crescere: questo per me è un passo importante per dare continuità al mio percorso. È un piacere far parte di questo gruppo, dentro e fuori dal campo. Non è una cosa facile da trovare nelle squadre. Ho ritrovato Italiano ancora più carico, è sempre stato così. È una guida importante".

Il comunicato del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Bologna FC.

Il Club ringrazia Tommaso per la professionalità e l'impegno dimostrati dal suo ingresso nel Settore Giovanile fino a oggi e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".