Domani gioca il Milan: tre motivi per guardare l'amichevole contro l'Arsenal

Domani si comincia a fare un pochino sul serio. Il Milan, alle ore 13.30 italiane, incontrerà in amichevole l'Arsenal. Si tratta della prima di tre amichevoli in programma nella tournée in Asia e Pacifico: questa si giocherà al National Stadium di Singapore, le altre due saranno contro il Liverpool a Hong Kong e contro il Perth Glory in Australia. Saranno le prime occasioni di vedere all'opera, ancora in una versione molto incompleta, il nuovo Milan di Allegri. Alla vigilia della partita proviamo a individuare tre motivi per guardare l'amichevole contro l'Arsenal.

1) Samuele Ricci

Senza considerare Pietro Terracciano, che avrà modo sicuramente di giocare qualche minuto ma che è stato acquistato con il chiaro intento di fare da vice a Maingan, l'unico volto nuovo a disposizione del Milan domani sarà Samuele Ricci. Giusto dunque che ci sia curiosità attorno all'ex centrocampista del Torino, non solo per la novità ma anche per ragioni tattiche. Il classe 2001 ricoprirà il ruolo di mediano che, oltre a essere cruciale, è stata anche la posizione che fin da subito Igli Tare ha voluto ricoprire sul mercato. I test d'estate lasciano il tempo che trovano ma capire cosa gli chiederà nello specifico Allegri e come si relazionerà con i compagni di reparto può essere un importante spunto di interesse.

2) Coppia difensiva

Al momento la difesa rossonera vive una situazione molto particolare: sulle fasce, al netto dell'imminente arrivo di Pervis Estupinan a sinistra, è scoperta con la sola presenza di giovani o calciatori ancora ai primi passi nel professionismo come Jimenez e Bartesaghi; d'altro canto, al centro, il reparto è sulla carta completo, al netto delle decisioni future sul mercato. Ci sono quattro difensori che l'anno scorso si sono alternati in continuazione e le prime scelte di Allegri potrebbero già fornire qualche indicazione per il futuro. Il tecnico livornese dovrà sceglierne due tra Tomori, Gabbia, Thiaw e Pavlovic.

3) La posizione di Leao

Una delle notizie dell'allenamento odierno a Singapore è che Rafael Leao è stato provato come punta. Ovviamente si tratta, almeno per il momento, di una soluzione di fortuna. Oggi le uniche punte di ruolo in rosa sono Santi Gimenez, ancora in vacanza, e Lorenzo Colombo, presente in Asia ma prossimo a un nuovo addio. Allegri potrebbe decidere di mettere alla prova il portoghese in un ruolo che in passato ha fatto al Lille (abbastanza spesso) e anche al Milan (molto più raramente). Se dovesse invece giocare sulla solita corsia di sinistra, sarà comunque interessante capire quali cose gli avrà chiesto Allegri per interpretare il ruolo di esterno nel suo 4-3-3.