MN - Da Singapore: Allegri prova Leao punta. Da terzino adattato Tomori

A Singapore è tardo pomeriggio e il Milan si sta allenando, agli ordini di mister Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'amichevole contro l'Arsenal, prevista per domani alle 13:30.

Nella partitella, il tecnico rossonero ha provato la seguente formazione:

Maignan

Tomori Gabbia Pavlovic F. Terracciano

Loftus-Cheek Ricci Musah

Saelemaekers Leao Pulisic

A causa delle tante assenze, tra infortuni (Fofana e Jimenez) e non convocati (Emerson Royal, Modric e Gimenez), Allegri ha un undici molto rimaneggiato. Nelle prove, è stato schierato Leao punta con Pulisic a sinistra e Saelemaekers a destra; per esigenza, adattato Tomori da terzino destro con Filippo Terracciano a sinistra preferito a Bartesaghi. Lorenzo Colombo, in uscita verso il Parma, non viene schierato nel suo ruolo naturale di attaccante centrale.