Collovati: "Penso che Camarda avesse tutto lo spazio per giocare al posto dei vari Jovic e Abraham che sono stati ceduti"

L'ex difensore di Inter e Milan, Fulvio Collovati, ospite nella trasmissione "#Nonsolomercato" condotta da Paolo Paganini e in onda su Rai 2, si è così espresso su Francesco Camarda, che ha lasciato il Milan per trasferirsi in prestito al Lecce: "Camarda l'ho seguito, faccio complimenti a Sticchi Damiani e Corvino perché è un grande colpo. E' vero che al Lecce avrà più spazio, ma non capisco: il Milan è arrivato ottavo... evidentemente l'allenatore non lo vedeva. Penso che avesse tutto lo spazio per giocare al posto dei vari Jovic e Abraham che sono stati ceduti".

Su Lookman: "Andrà all'Inter, non c'è nessun dubbio. Nel calcio di oggi conta la volontà del giocatore: se è vero che l'Inter offre 30-40 milioni, poi la volontà del giocatore conta. Per cui penso che prima della fine del mercato arriverà in nerazzurro. Ricordate che c'è il problema Calhanoglu: uno che secondo me l'Inter perderà, perché anche lì conterà la volontà del giocatore. Nico Paz? L'Inter non lo prenderà, quel ruolo lì, il numero 10, in questo calcio non esiste più"

Su Osimhen: "Ho letto quanto il Galatasaray offre a Osimhen. Questi soldi le squadre italiane, che siano la Juventus, l'Inter o il Napoli, non li possono offrire. Giusto il Como, se volesse. La Juventus lo voleva, ma quei soldi lì sono improponibili per un'italiana".

Sulla Juventus: "Andrei su Kolo Muani. Ma se pensi che l'Inter si presenterà con Lautaro, Thuram, Lookman, Pio Esposito... La Juventus non si può presentare solo con David e Kolo Muani. Deve comprare una punta al posto di Vlahovic".