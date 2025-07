Oggi è il giorno di Pervis Estupinan: arrivo a Milano, visite e firma

vedi letture

Non solo il primo test amichevole della tournée contro l'Arsenal a Singapore, oggi è anche la giornata di Pervis Estupinan. Come riportato ieri sera da MilanNews.it, il terzino ecuadoregno in arrivo dal Brighton arriverà nella giornata di oggi a Milano dove svolgerà subito le visite mediche di rito, ottterrà l'idoneità sportiva e poi si recherà a Casa Milan per la firma su un contratto di cinque anni. Rimanete sul sito di MilanNews.it per rimanere aggiornati sugli spostamenti del nuovo calciatore rososnero.

Il latarale sinistro, che raccoglierà l'eredità di Theo Hernandez, arriva in rossonero per 17 milioni più 2 di bonus. Domani, 24 luglio, Estupinan sarà già in volo verso Hong Kong per raggiungere i suoi nuovi compagni in tournée.