Jashari non si sblocca, Furlani comincia a pensare al piano B

Non è intenzionata a sbloccarsi la trattativa per Ardon Jashari, 22enne centrocampista del Club Brugge che la dirigenza rossonera e Massimiliano Allegri hanno in cima alla loro lista, tanto da essere ancora in attesa di una risposta e di un cedimento da parte dei belgi nonostante un'offerta importante da 32,5 più bonus e diverse settimane di trattative a vuoto. Il Diavolo vuole Jashari e spera che alla lunga il pressing del calciatore elvetico e del suo entourage possa rabbonire gli animi dei dirigenti del Brugge.

Anche ieri l'agente di Jashari ha ribadito la ferma volontà di trasferirsi al Milan: il calciatore ha svolto 15 minuti di allenamento in palestra con la squadra ma poi ha lavorato in una seduta a parte. Secondo il Corriere della Sera di questa mattina, però, il tempo stringe e non potrà aspettare in eterno. Per tale ragione l'amministratore delegato Giorgio Furlani comincia a pensare a un piano B che, sempre secondo il giornale generalista, sarebbe Javi Guerra del Valencia. Lo spagnolo, intanto, ha rifiutato un'importante proposta di rinnovo dal suo club.