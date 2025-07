Il Lione di Fonseca pensa a Torriani per sostituire Perri

In occasione dell'amichevole andata in scena questo pomeriggio contro l'Arsenal, il giovane portiere Lorenzo Torriani è stato il migliore in campo tra le file del Milan, soprattutto quando è stato chiamato in causa per la lotteria dei tiri da rigori (vinta dalla formazione di Max Allegri dopo la sconiftta nei 90').

A poche ore dal triplice fischio sono arrivate novità interessanti in merito al futuro del classe 2005. Stando a quanto riportato dal collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, infatti, il Lione di Paulo Fonseca starebbe valutando proprio Lorenzo Torriani per la porta e potrebbe proporre al Milan un prestito per portare in Francia il calciatore. Quest'estate l'OL perderà Lucas Perri, ma con questa formula il club rossonero riuscirebbe comunque a mantenere il controllo del giocatore.