Di Marzio: "Dopp Emerson Royal, il Flamengo vorrebbe anche Okafor che però non è convinto della destinazione"

La nuova stagione del Milan targato Massimiliano Allegri prende quota. Tra nuovi arrivi (Estupinan è l'ultimo arrivato) e calcio giocato, con i rossoneri che saranno impegnati sabato pomeriggio nella sfida a Hong Kong contro il Liverpool, il Diavolo prosegue verso un mese di agosto che vedrà la squadra impegnata in Coppa italia, il 16 agosto a San Siro contro il Bari, e successivamente in campionato con l'esordio casalingo contro la Cremonese.

Anche mercato: Il Flamengo vuole anche Okafor

Come riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Flamengo ha ormai chiuso per Emerson Royal, con un'operazione che porterà nelle casse dei rossoneri circa 9 milioni di euro. Non solo, queste le considerazioni di Di Marzio:

"Ci sarebbero altre novità. Infatti il club brasiliano sarebbe intenzionato anche a prendere un attaccante come Nzola, e ci sono stati contatti per Okafor, che però non è convinto del progetto e della destinazione".