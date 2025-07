Ramazzotti: "Jackson, Nuñez e Gonçalo Ramos possono essere affari low cost per il Milan"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo attaccante del Milan: "È evidente che là davanti serva un’altra punta. Ieri al centro dell’attacco ha giocato Leao, ma c’è bisogno di un uomo d’area. La linea del Milan è andare alla ricerca di un bomber... d’occasione perché tra qualche settimana le big d’Europa avranno degli esuberi. Jackson del Chelsea, Nuñez del Liverpool e Gonçalo Ramos del Psg possono essere affari low cost: non adesso, ma se si verificheranno certe condizioni, sì. Ecco perché l’ad Furlani e il ds Tare continuano a monitorare il mercato, senza però perdere di vista il nome di Vlahovic".

I CONVOCATI DEL LIVERPOOL PER IL MILAN: C'È NUNEZ

Si riporta di seguito il comunicato ufficiale del Liverpool alla partenza per la tournée in Asia, nella quale, sabato, sfideranno in amichevole anche il Milan: "I Reds sono partiti per l'Asia domenica sera in vista delle partite contro l'AC Milan e lo Yokohama F. Marinos, entrambe visibili in diretta su All Red Video. In precedenza, la squadra di Arne Slot aveva sconfitto lo Stoke City per 5-0 in un'amichevole a porte chiuse presso l'AXA Training Centre.

Squadra: Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Diaz, Szoboszlai, Nunez, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Elliott, Tsimikas, Robertson, Gravenberch, Doak, Woodman, Mamardashvili, Kerkez, Wirtz, Frimpong, Pecsi, Ngumoha, Misciur, Morton, Bradley, Stephenson, Nyoni".