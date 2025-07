Da Torino: “Agente di Vlahovic in città: si capirà il futuro con la Juve. Milan in attesa”

Francesco Albanese, collaboratore de La Gazzetta dello Sport al seguito della Juventus, si è così espresso su gazzetta.it sul futuro di Dusan Vlahovic: "Darko Ristic è in arrivo a Torino, nelle prossime 24-48 ore al massimo sarà più chiaro quale approccio vorrà tenere Dusan Vlahovic con la Juve per gestire un rapporto che appare ormai sfaldato. L'attaccante è fuori dai piani del club. L'ipotesi Milan per Vlahovic è concreta. Il club rossonero cerca un finalizzatore e Allegri stima il serbo da sempre, almeno da quando lo aveva accolto a Torino dandogli la possibilità di fare il salto in un top club. Il giocatore adesso è più maturo e la sua necessità di esprimersi meglio in un contesto nuovo potrebbe sposarsi bene con le esigenze del Milan. Alla Continassa tentano di creare delle condizioni ottimali per l'uscita a breve termine: in questo senso il Milan gioca invece sull'attesa, così da poter tenere l'offerta su parametri più bassi della richiesta.

L'idea del Milan è tarata sulla copertura di metà stipendio facendo riferimento alla base di 8 milioni: la Juve andrebbe a risparmiare 3-4 milioni insomma, dovendone pagare comunque il doppio fra parte di stipendio mancante e quel bonus di 4 milioni che non sarà facile da smaltire in altro modo".