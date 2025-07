Previste per sabato le visite mediche di Emerson Royal con il Flamengo

La cessione di Emerson Royal al Flamengo è veramente questione di ore. L'accordo lampo tra Milan e il club brasiliano è stato trovato nel giro di pochissimo e permetterà al terzino ex Tottenham di rientrare a casa sua. Dopo un solo anno, dunque, il calciatore brasiliano lascerà il club milanista dopo non aver rispettato le aspettative nè aver giustificato, con le sue scarse prestazioni in campo, il prezzo investito sul cartellino dalla dirigenza di via Aldo Rossi.

Il Milan è riuscito a strappare un accordo per il trasferimento a titolo definitivo. I brasiliani pagheranno 9 milioni a cui si aggiungerà 1 milione di bonus. In questi minuti Sky Sport 24 ha riportato che nella giornata di sabato sono state già fissate le visite mediche di Emerson Royal con il Flamengo: altro indizio che anticipa il buon esito della trattativa.