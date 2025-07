Prima offerta ufficiale del Besiktas per Emerson Royal: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro

In queste ore il Besitkas sta accelerando per Emerson Royal con l'obiettivo di mettere il prima possibile il terzino brasiliano a disposizione di Ole Gunnar Solskjaer. Un accordo tra le parti non sarebbe ancora stato raggiunto, ma la sensazione è che la fumata bianca presto possa arrivare.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romani sui propri canali social, infatti, il club turco ha proprio in queste ore presentato una prima offerta ufficiale per Emerson Royal. Si tratta di un prestito fino al giugno 2026 con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni, cifra che potrebbe convincere il Milan a lasciar partire l'esterno brasiliano ad un solo anno dal suo arrivo in Italia.