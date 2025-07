MN - Estupinan è arrivato a Casa Milan per la firma sul contratto

Dopo essere atterrato a Malpensa Prima nel primo pomeriggio, Pervis Estupinan si è sottoposto al consueto iter di visite mediche e idoneità sportiva prima di legarsi al Milan per le prossime stagioni.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, proprio in questi minuti l'esterno ecuadoregno è arrivato a Casa Milan per la firma sul contratto quadriennale, con opzione per il quinto, a 2,5 milioni di euro a stagione. Estupinan arriva dal Brighton a titolo definitivo per 17 milioni di euro più 2 di bonus.