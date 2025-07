Royal al Besiktas, ci siamo: contatti intensificati tra i due club

L'esperienza di Emerson Royal al Milan è destinata a concludersi dopo un solo anno, senza particolari momenti memorabili, anzi. Il terzino brasiliano, arrivato l'estate scorsa dal Tottenham per una cifra pari a 15 milioni di euro, non è più nei piani del club rossonero tanto da non essere nemmeno partito per la tournée in Asia e Pacifico. Il calciatore è rimasto ad allenarsi a parte a Milanello nell'attesa che si possa sbloccare una situazione per lui favorevole.

In questo caso, l'opzione giusta potrebbe essere quella del Besiktas che si è fatto avanti con decisione e ha proposto al giocatore un triennale: da parte sua Emerson Royal ha già accettato la proposta. La palla ora è tra i piedi dei due club che hanno il compito di portare a termine l'operazione: l'idea dei turchi è di stringersi la mano davanti a un prestito con diritto di riscatto. Oltre al brasiliano si lavora anche alle uscite di Yacine Adli come anche di Lorenzo Colombo, che sembra oramai a un passo dal Genoa. Lo riferisce il Corriere dello Sport.