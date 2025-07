Javi Guerra rifiuta il rinnovo con il Valencia: i motivi e lo United in agguato

Nei giorni scorsi, dalla Spagna, era circolata l'indiscrezione della proposta di rinnovo di contratto da parte del Valencia a Javi Guerra, uno dei gioiellini del club spagnolo e della Nazionale under 21 su cui ha messo gli occhi anche il Milan. Il calciatore, insieme con il suo entourage, si è preso qualche giorno di riflessione sulla proposta di prolungamento che prevedeva un aumento della parte salariale e degli anni di contratto, che si sarebbe allungato fino al 2029.

Secondo quanto riporta questa mattina MARCA, però, oggi Guerra ha fatto sapere al Valencia di aver rifiutato questa prima proposta. Nonostante l'aumento e la promessa di renderlo al centro del progetto, il giocatore si aspetta di più per poter essere convinto a restare: in particolare dal momento che su di lui c'è l'interesse di club importanti e il contratto in essere scade tra meno di due anni. Al momento a osservare interessato c'è il Manchester United che è pronto a mettere sul piatto 25 milioni. In totale il Valencia ne vorrebbe chiedere almeno 27 milioni perché il 30% sarebbe da corrispondere al Villarreal, ex club di Guerra, e in tal modo i valenciani potrebbero incassare almeno 20 milioni.