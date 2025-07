Scopriamo il nuovo acquisto del Milan: Pervis Estupinan

Pervis Estupinan, ecuadoregno, classe 1998 è il quarto acquisto del Milan dopo Ricci, Modric e Pietro Terracciano. Il terzino sinistro, che andrà a sostituire Theo Hernandez, arriva dagli inglesi del Brighton dove ha giocato le ultime tre stagioni. Pagato circa 19 milioni di euro, firmerà un contratto di cinque anni e raggiungerà i nuovi compagni a Hong Kong.

LA CARRIERA DI ESTUPINAN

Cresciuto nel Quito fa il suo esordio in prima squadra nel 2015, prima di passare l’anno seguente tramite l’Udinese al Granada, club dove si mette subito in luce. Nel 2017 passa all’Almeria e successivamente al Maiorca, prima di andare all’Osasuna. Nella stagione 2020 viene acquistato dal Villarreal dove vince l’Europa League contro il Manchester United, ma perde la Supercoppa Europea ai rigori contro il Chelsea. Con gli spagnoli resta due stagioni, fino a quando nell’estate del 2022 passa agli inglesi del Brighton dove sostituisce Cucurella con ottimi risultati e diventando uno dei punti fermi della difesa dei “gabbiani”.

LE CARATTERISTICHE

Terzino sinistro dotato di grande forza fisica e buona velocità, è anche un buon tiratore dalla distanza. Alto 175 cm è bravo negli stacchi aerei e in patria è soprannominato “il proiettile dell’Ecuador”.

I NUMERI

In totale ha giocato 337 gare ufficiali andando a segno 11 volte e servendo 29 assist vincenti. Sono stati 54 i cartellini gialli e solamente 3 quelli rossi (due quando era al Quito e uno al Maiorca). Degli undici goal, 4 li ha realizzati nella prima frazione, mentre i restanti 7 nella ripresa.

Le migliori stagioni le ha avute nei tre anni in Inghilterra al Brighton dove ha collezionato 104 presenze, con 5 goal e 14 assist.

In Nazionale ha giocato 48 partite, con 4 goal segnati e altrettanti assist serviti. Nell’ultimo mondiale ha giocato tutte e tre le gare da titolare, mentre nell’ultimo match, valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026, contro il Perù ha indossato la fascia da capitano.

Ha affrontato una volta la nazionale italiana (nell’amichevole vinta dagli azzurri 2 a 0 nel 2024) e due volte la Juventus (allenata da Allegri) negli ottavi della Champions 2021/2022: dopo il pareggio 1 a 1 in Spagna, Estupinan e compagni espugnarono lo Juventus Stadium con un netto 3 a 0. In Champions ha anche affrontato una volta l’Atalanta (sempre nel 2021/2022) vincendo 3 a 2 a Bergamo, mentre in Europa League contro la Roma dopo il pesante KO all’Olimpico (4-0), ha vinto al ritorno (1-0) uscendo però dalla competizione.