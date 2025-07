Il Napoli Campione d'Italia comincia male la sua pre-stagione perdendo 0-2 con l'Arezzo

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - Il Napoli di Antonio Conte è stato sconfitto per 2-0 dall'Arezzo, squadra di Lega Pro, nella prima amichevole stagionale disputata nello stadio di Carciato, in Trentino. I gol per i toscani sono stati messi a segno nel primo tempo, al 38' da Pattarello su calcio di rigore e nella ripresa, al 90' da Varela. (ANSA).