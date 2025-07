Camarda show alla prima con il Lecce: tripletta in 45 minuti al Natz

Francesco Camarda non poteva presentarsi meglio ai suoi nuovi tifosi. Pantaleo Corvino ed Eusebio Di Francesco hanno deciso di puntare sul classe 2008 per una ragione ben precisa, e per il momento l'attaccante di proprietà del Milan ha risposto sul campo facendo quello per il quale è stato ingaggiato: segnare.

Ovviamente il valore dell'avversario è quello da classica prima sgambata della preparazione estiva, ma comunque Francesco Camarda si è messo in mostra mettendo a segno una tripletta in soli 45 minuti contro il Natz.