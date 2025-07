MN - Pervis Estupinan vestirà la maglia numero 2 del Milan

vedi letture

Pervis Estupinan ha scelto il numero di maglia che indosserà durante questa sua esperienza al Milan. Tra Brighton, Villarreal e Nazionale, giusto per non andare troppo a retroso nel tempo, l'esterno ecuadoregno ha vestito tutti numeri diversi, ovvero il 30, il 15 ed il 7, e quindi si credeva che potesse scegliere almeno uno di questi per la sua avventura in rossonero, essendo il primo e il secondo liberi.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, però, Pervis Estupinan ha optato questa volta per la maglia numero 2, che fino ad un anno fa era sulle spalle di Davide Calabria e che in passato è stata indossata anche da Mattia De Sciglio, Cafu e Alessandro Costacurta, fra gli altri.

di Antonio Vitiello