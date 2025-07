MN - Presente a Singapore in occasione di Arsenal-Milan anche Ibrahimovic

vedi letture

Alle ore 13.30 italiane è andata in scena a Singapore la prima delle tre amichevoli che il Milan disputerà nel corso di questa tournée tra Asia Oceania. L'avversario di questo pomeriggio è stato l'Arsenal di Mikel Arteta, vittorioso nei 90 minuti regolamentari ma che poi si è dovuto arrendere durante la lotteria dei tiri da rigore per via di un Lorenzo Torriani super.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, a seguito della squadra a Singapore c'era anche il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che potremmo dire essersi sostituito a Igli Tare che nella serata di sabato ha preferito restare a Milano per continuare a lavorare sul fronte calciomercato.

di Antonio Vitiello