Milan, ottimo esordio in prima squadra per il giovane classe 2008 Christian Comotto

vedi letture

Sin dai primi giorni di lavoro a Milanello Max Allegri è rimasto piacevolmente colpito da Christian Comotto, giovane centrocampista classe 2008 che nella passata stagione si è messo in mosta con la maglia della Primavera rossonera. Le risposte avute in queste prime settimane si ritiro sono state talmente positive al punto che l'allenatore del Milan ha deciso di portarsi dietro Comotto anche in questa tournée tra Asia e Oceania, facendogli anche togliere la soddisfazione di esordire con la Prima Squadra.

Al 66esimo minuto del secondo tempo, infatti, Comotto è entrato in campo al posto di Samuele Ricci, giocando 24 minuti (più recupero) di qualità ed intensità, registrando addirittura l'86% di precisione passaggi. In più, per non farsi mancare niente, ha anche segnato il rigore decisivo che ha consegnato la vittoria al Milan sull'Arsenal.