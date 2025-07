Milan-Liverpool: i precedenti in gare amichevoli

Dopo la sconfitta di misura contro l’Arsenal, i rossoneri tornano in campo affrontando un’altra squadra inglese. Questa volta è il turno del Liverpool, che evoca incubi, ma anche dolci ricordi nelle due finali di Champions League 2005 e 2007. Si giocherà sabato alle 13.30 (orario italiano, con diretta testuale sul nostro sito).

Milan e Liverpool si ritrovano ad affrontarsi in una gara amichevole a distanza di quasi tre anni dall’ultima volta. Sono 4 i precedenti fra le due squadre in incontri che non mettono punti in palio, ma che servono solamente per prepararsi alla stagione che sta per iniziare. Il bilancio sorride nettamente agli inglesi, visto che hanno vinto in tutte e quattro le precedenti sfide.

Il primo match risale all’agosto 2002 ed era valevole per il Trofeo Santiago Bernabeu. Le due squadre si affrontarono nella finale 3°/4° posto dopo aver perso la semifinale (i rossoneri contro il Bayern Monaco e gli inglesi contro i padroni di casa del Real). I reeds si imposero per 2 a 1 grazie a una clamorosa autorete di Simic e al goal di Baros, che resero inutile la rete di Tomasson (clamoroso il suo errore sullo 0 a 0).

La seconda sfida si giocò in Usa nell’agosto del 2014 in occasione della International Champions Cup e il Milan di Inzaghi perse 2 a 0 con le reti di Allen e Suso.

Due estati dopo, sempre negli Stati Uniti gli inglesi si imposero con lo stesso identico. Nel Milan in panchina c’era Montella, ma gli inglesi andarono a segno con Origi e Firmino.

L’ultima sfida risale al dicembre 2022, quando i campionati nazionali erano fermi per il Mondiale. Nella Dubai Super Cup, gli inglesi si imposero con un netto 4 a 1 grazie alle marcature di Salah, Thiago Alcantara e alla doppietta di Nunez che resero illusorio il momentaneo pari realizzato da Saelemarkers. Rossoneri che al termine dei 90’ vinsero la lotteria dei rigori.