Ramazzotti su Arsenal-Milan: "I rossoneri non sfigurano, anzi: danno un'impressione di discreta compattezza, mostrando carattere, corsa e voglia contro un avversario superiore"

Andrea Ramazzotti, giornalista inviato a Singapore al seguito della tournée dei rossoneri, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando Arsenal-Milan: "I rossoneri, privi degli acciaccati Maignan, Fofana e Jimenez, non sfigurano. Anzi, danno un'impressione di discreta compattezza contro una squadra più forte, che per l'occasione fa entrare dalla panchina elementi del calibro di Odegaard e Trossard. Sconfitta a parte, Allegri può essere soddisfatto della prestazione, una buona base di partenza perché la fase difensiva ha tenuto e perché il suo Milan ha mostrato carattere, corsa e voglia contro un avversario superiore.

Resta però la necessità di rinforzare la rosa: l'arrivo in Asia del nuovo acquisto Estupinan darà una mano, ma serve anche altro. Furlani e Tare sono al lavoro. Domani mattina, intanto, la partenza per Hong Kong dove sabato di fronte ci sarà un Liverpool ancora più tosto. Il primo esame "vero" però Leao e compagni lo hanno superato, al di là della sconfitta contenuta grazie anche alle parate di Terracciano e Torriani. Per Allegri comunque un buon test. Con i recuperi degli acciaccati e i nuovi acquisti (ancora da fare) la sua squadra cambierà faccia, ma il carattere che a Max piace tanto già si è visto".