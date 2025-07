La Roma spende 40 milioni per la punta: arriva Ferguson dal Brighton

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - La Roma ha messo a segno il secondo colpo di mercato per la stagione 2025/26. La società, attraverso un comunicato, ha infatti reso noto di aver completato "l'acquisto di Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion" in prestito con diritto di riscatto. Nato a Bettystown il 19 ottobre 2004, Ferguson è il primo calciatore irlandese nella storia della Roma. Cresciuto nel Bohemian, nel 2021 è stato ceduto in Premier League al Brighton, poi nel gennaio 2025 l'arrivo in prestito al West Ham.

Con la nazionale maggiore dell'Irlanda ha debuttato nel novembre 2022 e ha segnato finora 4 gol in 18 presenze. Tra club e nazionale, complessivamente, ha collezionato 103 presenze segnando 21 reti. Ferguson indosserà la maglia numero 11. (ANSA).