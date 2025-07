MN - Attesa per domani l'ufficialità e il viaggio di Estupinan a Hong Kong per raggiungere la squadra

vedi letture

Dopo la giornata di oggi i fari saranno puntati su Pervis Estupinan anche domani. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, è attesa proprio per domani l'ufficialità del terzino ecuadoregno, che si trasferisce dal Brighton al Milan per 17 milioni di euro più bonus.

Nel pomeriggio, dopo le visite mediche e l'idoneità, ha firmato presso Casa Milan il contratto che lo ha legato al club rossonero per le prossime 4 stagioni, ocn opzione per il quinto. Sempre per domani è previsto anche il viaggio di Estupinan verso Hong Kong, dove ad aspettarlo c'è Max Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra.

di Antonio Vitiello