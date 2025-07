ARS-MIL (0-0). Cambi all'intervallo: Chukwueze a tutta fascia, con Leao c'è Okafor

vedi letture

Cambi in entrambe le squadre all'intervallo. Per l'Arsenal dentro Zubimendi, Trossard, Odegaard, Lewis Skelly, Kiwior e Kepa. Per il Milan dentro Chukwueze, Okafor e Gabbia, fuori Saelemaekers, Pulisic e Tomori.

LA FORMAZIONE DEL MILAN

P. Terracciano

Gabbia Thiaw Pavlovic

Chukwueze Loftus-Cheek Ricci Musah Bartesaghi

Okafor

Leao

IL COMMENTO AL PRIMO TEMPO

Prima frazione di gioco che ha visto l’Arsenal padrone del campo, mentre il Milan, che deve far fronte ad alcuni limiti strutturali, ha giocato per non prenderle, puntando a qualche sporadica ripartenza. Senza punte di ruolo Allegri si affida a Pulisic e Leao come riferimenti offensivi: i due, sicuramente i più talentuosi in rosa, non possono però dare quel tipo di peso offensivo utile per risalire e per palleggiare, soprattutto quando si gioca con un 5-3-2 molto coperto.

Musah ha ricominciato così come aveva chiuso la stagione: malissimo. Pasticcione, in difficoltà sotto pressione e mai a suo agio palla al piede: ha concesso diverse occasioni agli avversari. Bene Thiaw e Tomori, attenti e ordinati, Pavlovic da rivedere nelle uscite sempre troppo avventate. Ricci uomo d’ordine, Loftus-Cheek finalmente coinvolto fisicamente e tatticamente. Saelemaekers molto voglioso ma come sempre sporco tecnicamente nell’ultima giocata. È comunque positivo non aver preso gol contro una squadra infarcita di giocatori talentuosi ed offensivi.