Probabile formazione Milan: Leao e Tomori verso ruoli inediti

Alle ore 13.30 italiane di domani il Milan scenderà in campo per il primo test ufficiale della pre season contro l'Arsenal. L'obiettivo è comunque ben figurare e cominciare a rodare per bene gambe e schemi in vista di una stagione dove l'obiettivo minimo sarà quello di tornare in Champions League, Massimiliano Allegri docet. Contro i Gunners, però, il tecnico rossonero dovrà fare fronte alle prime assenze, ovvero quelle di Fofana e Jimenez, che si sono fermati per dei leggeri problemi fisici.

In attesa di risposte dal mercato, l'unico nuovo acquisto sarà Samuele Ricci che partirà dall'inizio. Novità anche in attacco con Pulisic che si sposta a sinistra, Saelemaekers a destra ma soprattutto Rafael Leao punta centrale. Ruolo (quasi) inedito anche per Fikayo Tomori che potrebbe essere schierato come terzino destro.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN-ARSENAL

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic 42 F. Terracciano

8 Loftus-Cheek 4 Ricci 80 Musah

56 Saelemaekers 10 Leao 11 Pulisic

All. Massimiliano Allegri

A disp.: P. Terracciano, Torriani, Raveyre; Dutu, Magni, Thiaw, Bartesaghi; Bondo, Comotto, Okafor, Chukwueze, Colombo.

Indisponibili: Gimenez, Fofana, Jimenez, Modric, Adli, Bennacer, D. Vasquez

Diffidati: /

Ballottaggi: Musah-Bondo (60-40)

DOVE VEDERE MILAN-ARSENAL

Data: mercoledì 23 luglio 2025

Ora: 13:30 italiane (19:30 a Singapore)

Stadio: Singapore

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

Qual è l'obiettivo di questa stagione?

"L'obiettivo principale è tornare a giocare la Champions, non facile perché in Italia ci sono squadre molto attrezzate e competitive. Ma la Champions deve essere l'obiettivo principale. Sono tornato con tanto entusiasmo e tanta voglia, ma l'importante è essere focalizzati sull'obiettivo finale. L'obiettivo è che il Milan, per il brand che ha e per il club che è, debba giocare in Europa. Abbiamo iniziato questa stagione con questo chiaro obiettivo. Per il calcio italiano e per la società è fondamentale essere in Europa: a livello economico e di sostenibilià c'è bisogno dei soldi della Champions League. L'aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra. L'aspetto negativo è che, non giocando la Champions e sei ad alti livello, non è una cosa bella: viviamo per le grandi partite e le grandi competizioni. Io guardo il bicchiere mezzo pieno: non giocare la Champions può essere un fatto positivo per lavorare bene perché il prossimo anno il Milan torni a giocare in Champions League".