Bianchin: "Il Milan di Allegri ha quattro titolari definiti che non si toccano"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla probabile formazione del Milan di Allegri: "Il mito del posto fisso è tramontato. Il Milan mercoledì 23 luglio alle 13.30 italiane inizierà la sua stagione agonistica con un'amichevole contro l'Arsenal e nessun tifoso ha certezze sulla squadra che giocherà campionato e Coppa Italia. Il Milan ha quattro titolari definiti: Maignan, Modric, Pulisic e Leao non si toccano. Tutto il resto è opinabile".

LA PROBABILE FORMAZIONE DI MILAN-ARSENAL

Alle ore 13.30 italiane di domani il Milan scenderà in campo per il primo test ufficiale della pre season contro l'Arsenal. L'obiettivo è comunque ben figurare e cominciare a rodare per bene gambe e schemi in vista di una stagione dove l'obiettivo minimo sarà quello di tornare in Champions League, Massimiliano Allegri docet.

Contro i Gunners, però, il tecnico rossonero dovrà fare fronte alle prime assenze, ovvero quelle di Fofana e Jimenez, che si sono fermati per dei leggeri problemi fisici secondo La Gazzetta dello Sport. A fronte di questo la probabile formazione del nuovo Milan di Allegri contro l'Arsenal dovrebbe essere la seguente: Maignan; Saelemaekers, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi; Loftus Cheek, Ricci, Musah; Pulisic, Colombo, Leao