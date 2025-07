La probabile formazione del Milan contro l'Arsenal: due assenti tra i convocati

Alle ore 13.30 italiane di oggi il Milan scenderà in campo per il primo test ufficiale della pre season contro l'Arsenal. L'obiettivo è comunque ben figurare e cominciare a rodare per bene gambe e schemi in vista di una stagione dove l'obiettivo minimo sarà quello di tornare in Champions League, Massimiliano Allegri docet. Contro i Gunners, però, il tecnico rossonero dovrà fare fronte alle prime assenze, ovvero quelle di Fofana e Jimenez, che si sono fermati per dei leggeri problemi fisici.

In attesa di risposte dal mercato, l'unico nuovo acquisto sarà Samuele Ricci che partirà dall'inizio. Novità anche in attacco con Pulisic che si sposta a sinistra, Saelemaekers a destra ma soprattutto Rafael Leao punta centrale. Ruolo (quasi) inedito anche per Fikayo Tomori che potrebbe essere schierato come terzino destro.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN-ARSENAL

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic 42 F. Terracciano

8 Loftus-Cheek 4 Ricci 80 Musah

56 Saelemaekers 10 Leao 11 Pulisic

All. Massimiliano Allegri

A disp.: P. Terracciano, Torriani, Raveyre; Dutu, Magni, Thiaw, Bartesaghi; Bondo, Comotto, Okafor, Chukwueze, Colombo.

Indisponibili: Fofana, Jimenez, Gimenez (ferie), Modric (ferie), Emerson Royal (non convocato), Adli (non convocato), Bennacer (non convocato), D. Vasquez (non convocato)