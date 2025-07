MN - Estupinan a Milano domani: firmerà per cinque anni

Pervis Estupinan sarà un nuovo giocatore del Milan e l'operazione, che ha trovato la quadra nelle giornata di ieri, verrà concretizzata a stretto giro di posta. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il terzino sinistro ecuadoregno sarà a Milano nella giornata di domani: in città, nelle ore successive, svolgerà le visite mediche di rito e soprattutto firmerà un contratto quinquennale che lo renderà ufficialmente l'erede di Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

Pervis Estupinan arriverà al Milan per circa 20 milioni: nello specifico il calciatore verrà acquistato dal Brighton per 17 milioni di euro più 2 di bonus. Il calciatore poi, nella giornata di giovedì 24, volerà a Hong Kong dove si unirà al ritiro dei suoi nuovi compagni di squadra: potrebbe già essere a disposizione per l'amichevole contro il Liverpool in programma sabato 26.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello