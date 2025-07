Milan-Estupinan, ci siamo: trovato l'erede di Theo Hernandez. I dettagli

Prima Oleksnadr Zinchenko, poi Archie Brown ed infine Pervis Estupinan. Dopo un casting lungo e ferrato il Milan ha finalmente trovato l'erede di Theo Hernandez, che nonostante le ultime due stagioni sottotono rimarrà per sempre nella storia e nei cuori dei tifosi rossoneri. A fronte di questo sostituire un calciatore come il francese è un compito piuttosto arduo, ma allo stesso tempo c'è da dire che Theo Hernandez è diventato quello che tutti noi conosciamo proprio al Milan.

E chissà che lo stesso discorso non possa valere anche per Pervis Estupinan, giocatore che potrebbe mettersi in mostra a Milano sotto la guida di Max Allegri, che ha avuto modo di apprezzarlo in video.

Le cifre dell'operazione

Si era partiti da una richiesta di 23 milioni di euro da parte del Brighton. L'intermediazione del potente agente Jorge Mendes è risultata essere decisiva, anche perché il procuratore lusitano è riuscito ad abbassare le pretese dei Seagulls facendo incontrare le parti a metà strada. Dopo una prima offerta, ovviamente rifiutata, da 12 milioni di euro per Estupinan, il Milan ha rilanciato a 15 nella speranza che potessero bastare, ma il giusto compromesso è stato trovato sulla base di 17 milioni di euro più bonus, arrivando così a sfiorare quota 20. L'ecuadoregno firmerà con la società rossonera un contratto quadriennale, con opzione per il quinto, a 2,5 milioni di euro a stagione.

Subiti in tournée

Pervis Estupinan seguirà la rotta Brighton-Milano, ma la sensazione è che il capoluogo lombardo potrebbe essere un semplice scalo tra l'Inghilterra e l'Asia, anche perché l'esterno ecuadoregno raggiungerà subito i suoi nuovi compagni di squadra in tournée.