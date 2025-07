Vuole il trasferimento in Italia. La Gazzetta: "Jashari a colloquio con il Bruges"

vedi letture

La telenovela Ardon Jashari vive una nuova puntata. Anche ieri il centrocampista svizzero si è allenato a parte presso il centro sportivo del Club Bruges dopo aver saltato la finale di Supercoppa di Belgio con il St-Gillois, poi vinta dalla formazione di Hayen. Il classe 2002 vuole solo il Milan, e non aspetta altro che il via libera definitivo per realizzare il suo desiderio.

La speranza è che presto questa situazione possa risolversi una volta e per tutte, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "Jashari a colloquio con il Bruges". È infatti previsto per la giornata di oggi un incontro tra le parti in presenza degli agenti del ragazzo, di ritorno prorpio da Milano dove hanno incontrato nel weekend Iglo Tare.