Trattative calde. Il CorSport: "Sprint Estupinan, il Diavolo chiude. Jashari un serial"

Nella serata di sabato il Milan è partito per la tournée in Asia, dove giocherà una serie di amichevoli di lusso per cominciare a prepararsi in vista dell'inizio della prossima stagione. Al seguito della squadra c'era l'amministratore delegato Giorgio Furlani ma non il direttore sportivo Igli Tare, restato in città per via di una serie di trattative calde che il Milan punta a chiudere nell'arco di qualche giorno così da regalare a Max Allegri i rinforzi necessari per affrontare nel migliore dei modi questa pre-season.

In merito a questo discorso Il Corriere dello Sport ha questa mattina parlato delle due trattative più calde titolando "Sprint Estupinan, il Diavolo chiude. Jashari un serial". Per l'ecuadoregno è stato infatti trovato un accordo con il Brighton nella giornata di ieri, mentre le cose per lo svizzero si pronosticano andare ancora per le lunghe.