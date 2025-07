Traguardo vicino. La Repubblica: "Milan, svolta per Jashari"

A più di un mese dall'inizio delle trattative Ardon Jashari non è ancora un calciatore del Milan. Con perseveranza e convinzione il club rossonero non ha mollato la presa per il centrocampista svizzero, che con tutto se stesso starebbe cercando di lasciare il Belgio per realizzare il suo desiderio di trasferirsi in Italia in questo calciomercato.

Dopo questi 30 e più giorni di estenuanti contatti e rilanci, il Milan sembrerebbe sempre più vicino al traguardo grazie a un clamoroso assist dell'Inter. Titola infatti questa mattina La Repubblica "Milan, svolta per Jashari", riferendosi al fatto che l'acquisto del Bruges di Aleksandr Stankovic potrebbe automaticamente liberare lo svizzero in direzione Milano, ma dal Belgio fanno sapere che queste operazioni non sono collegate.