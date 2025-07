Napoli, Milan, Atalanta e Roma. Tuttosport: "Tutti in fila per andare in...Chiesa"

Arne Slot ha voluto mandare un segnalo chiaro a Federico Chiesa escludendolo dalla lista dei convocati per la pre-season del Liverpool. L'esterno italiano deve trovarsi una nuova sistemazione in vista della prossima stagione, e la Serie A potrebbe tornare a fare al caso suo, campionato dove è cresciuto e si è affermato, e dove potrebbe ritrovarsi in vista dei Mondiali della prossima estate.

In merito al futuro dell'ex Juventus Tuttosport ha questa mattina titolato "Tutti in fila per andare in...Chiesa", dato che tante squadre sarebbero sulle tracce del figlio d'arte, su tutte Napoli, Milan, Atalanta e Roma.