Il Milan ha scelto il numero 9. Il CorSera: "L'obiettivo è Vlahovic"

In teoria la sua prima punta per la prossima stagione Max Allegri l'avrebbe, ma secondo il tecnico toscano Santiago Gimenez non è in grado di reggere da solo il peso dell'attacco del Milan, anche perché per caratteristiche, fisiche e tecniche, non sarebbe il centravanti allegriano per eccellenza. Titolano infatti questa mattina i colleghi del Corriere della Sera che "L'obiettivo è Vlahovic", in uscita dalla Juventus

Come per la fascia destra, anche per questo ruolo sarebbero già stati fatti parecchi nomi, ma dalle parti di via Aldo Rossi sembrerebbero avere le idee piuttosto chiare su chi andare a puntare. Titolano infatti questa mattina i colleghi del Corriere della Sera che "L'obiettivo è Vlahovic", in uscita dalla Juventus oltre che pupillo di Max Allegri.