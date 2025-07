Semaforo verde per Vlahovic: è lui la prima scelta per l'attacco del Milan

vedi letture

Santiago Gimenez non è l'attaccante allegriano per eccellenza, ed è per questo che il Milan sarebbe alla ricerca di una nuova prima punta in questo calciomercato. Victor Boniface, Patrick Schick, Tolu Arokodare e Nicolas Jackson sono solo alcuni dei nomi accostati al club rossonero, che a quanto pare avrebbe già individuato il profilo sul quale andare a puntare.

Semaforo verde per Dusan Vlahovic

Dopo settimane di tentennamenti Giorgio Furlani ha concesso semaforo verde a Igli Tare per trattare Dusan Vlahovic, decisamente di troppo all'interno dello spogliatoio della Juventus. Come è noto, finora l'attaccante reduce da una stagione più che complicata in bianconero, ha già rifiutato diverse proposte importanti dalla Turchia, senza desistere dal proposito di continuare a guadagnare 12 milioni di euro a stagione e andare in scadenza la prossima estate.

Ovviamente questa strategia regge nel momento in cui non dovesse palesarsi un'occasione allettante, e il Milan lo è sicuramente. Furlani, dopo un primo momento di riottosità, ha fornito a Tare il permesso per trattare Dusan Vlahovic, ponendo però un limite economico di 10 milioni di euro per il costo del cartellino del serbo. Non solo. "Servirà anche uno sforzo del giocatore che dovrà ridurre lo stipendio (LEGGI QUI L'EDITORIALE COMPLETO). Al Milan potrà viaggiare su cifre molto più basse rispetto all’ultimo ingaggio percepito alla Juve. L’affare non è ancora decollato, si attendono tempi maturi".