Ribaltone a destra. Tuttosport: "Allegri non è convinto di Pubill. Risalgono le quotazioni di Doué"

Pervis Estupinan sarà il nuovo proprietario della fascia sinistra del Milan dopo l'addio di Theo Hernandez. Mentre a destra? Il casting è ancora in piedi, anche perché quello che sembrava potesse essere il preferito della dirigenza non ha convinto del tutto Max Allegri e i suoi collaboratori, che preferirebbero virare su tutt'altro tipo di profilo per rinforzare la fascia rossonera.

E pensare che il Milan aveva anche fatto svolgere dei test preliminari al calciatore, ma alla fine è andata così. In merito a questo ribaltone Tuttosport ha questa mattina titolato "Allegri non è convinto di Pubill. Risalgono le quotazioni di Doué", aggiungendo anche il dietrofront della dirigenza rossonera avrebbe avvicinato il terzino spagnolo dell'Almeria al Wolverhampton.