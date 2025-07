Capitolo cessioni. La Gazzetta: "Emerson Royal verso il prestito al Besiktas"

L'esclusione dalla tournée in Asia e Oceania è un'ulteriore conferma del fatto che Emerson Royal non rientra nei piani di questo nuovo Milan. Il terzino brasiliano potrebbe dunque lasciare il club rossonero in questo calciomercato dopo appena un anno, avendo sul tavolo due proposte interessanti, una del Real Betis, squadra per la quale ha già giocato in carriera, e l'altra del Besiktas.

Per come si stanno evolvendo le cose, però, la sensazione è che il futuro del terzino del Milan possa essere in Turchia. A confermarlo questa mattina anche La Gazzetta dello Sport, che ha titolato "Emerson Royal verso il prestito al Besiktas".