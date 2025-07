Snodo cruciale nella telenovela Jashari: oggi il 22enne incontrerà il Bruges

Si è arricchita di una nuova puntata la telenovela di Ardon Jashari. Le parole di Nicky Hayen e del capitano del Club Bruges Hans Vanaken al termine della finale di Supercoppa di Belgio contro l'Union St. Gillois a poco sono servite, anche perché il centrocampista svizzero ha continuato ad allenarsi da solo, rafforzando e manifestando la sua volontà di trasferirsi in Italia e firmare per il Milan.

Ardon Jashari non aspetta altro che il via libera per realizzare il suo desiderio, e per ottenerlo è pronto a compiere addirittura il passo più lungo della gamba. Per questo motivo la giornata di oggi potrebbe essere uno snodo cruciale per questa trattativa, dato che Jashari incontrerà insieme ai suoi agenti la dirigenza del Bruges, alla quale ribadirà di volere solo il Milan, che al momento rimane fermo sulla sua posizione.

Dalle parti di via Aldo Rossi non sembrerebbero intenzionati a rilanciare per lo svizzero, convinti che l'ultima offerta presentata (32.5 milioni di euro più bonus) sia quella più giusta. Questo braccio di ferro durerà dunque ancora per un po' di tempo, ma il dialogare in prima persona con chi si occupa di quest'operazione potrebbe sbloccare qualcosa, e si spera in positivo.