Colombo: "Furlani ha fornito il permesso a trattare Vlhaovic. Una condizione: il cartellino non dovrà superare quota 10 milioni"

vedi letture

Monica Colombo, giornalista, si è così espressa sul Corriere della Sera sulla ricerca del nuovo attaccante da parte del Milan: "Max Allegri e Tare intendono porre le basi per una grande stagione partendo da una punta che sia in grado di recitare il ruolo da protagonista. Premesso che le occasioni sul mercato si verificheranno dopo Ferragosto quando le big d’Europa avranno la necessità di sfoltire rose extra-large e i prezzi da boutique attuali diventeranno da centro commerciale, c’è un nome da tenere sotto osservazione. Dopo settimane di tentennamenti, prima di partire per Singapore, Giorgio Furlani ha concesso semaforo verde al suo direttore sportivo per trattare Dusan Vlahovic, vale a dire il centravanti serbo, di troppo nello spogliatoio della Juventus.

Come è noto, finora l’attaccante reduce da una stagione in chiaroscuro a Torino ha rifiutato la Turchia senza desistere dal proposito di continuare a guadagnare 12 milioni annui alla Juve. L’ad del Milan, dopo iniziale riottosità, ha fornito il permesso a trattare il giocatore. Una condizione. La spesa per il cartellino non dovrà superare quota 10 milioni. Non solo. Lo stipendio del giocatore, a Milano, dovrebbe subire una notevole sforbiciata per ridurlo alla metà della busta paga attuale. Vedremo: il Milan confida che la posizione della Juve fra 20 giorni si ammorbidisca".