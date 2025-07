Nuovo nome per la fascia destra del Milan. Il QS: "Idea Tchatchoua"

vedi letture

Risolto il rebus sulla sinistra, avendo alla fine scelto di puntare su Pervis Estupinan, il Milan deve risolvere anche quello sulla fascia opposta, anche perché il solo Alex Jimenez potrebbe non bastare per la stagione che la formazione rossonera si appresta ad affrontare. Certo, c'è la possibilità di adattare Alexis Saelemaekers, ma Max Allegri vuole un terzino di ruolo, anche perché non ha alcuna intenzione di snaturare i suoi calciatori.

A fronte di questo nel corso delle ultime settimane tanti nomi sarebbero stati accostati alla corsia di destra del Milan, da Marc Pubill a Guela Doué, da sempre i favoriti, ma nella giornata di ieri ne è stato fatto uno nuovo. Titola infatti questa mattina Il QS "Idea Tchatchoua", esterno classe 2001 del Verona che nella passata stagione ha collezionato 36 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia degli scaligeri in Serie A.