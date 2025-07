Max vede Alexis in più ruoli, Saelemaekers: "Nessun problema. Mi adatto e se posso aiutare, sono felice"

Alexis Saelemaekers sulla carta non può essere considerato come un nuovo acquisto ma di fatto è come se lo fosse: il giocatore che, di fatto, ritrova Milanello dopo due anni di prestito, fortemente trattenuto in rossonero da Massimiliano Allegri, rimarrà in rosa quest'anno con il Diavolo e cercherà di fare di tutto per essere confermato. Questa è la sua ambizione come ha espresso nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport da Singapore, pubblicata questa mattina sulla rosea. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Alexis Saelemaekers sulla sua posizione in campo, che offre soluzioni diverse: "Allegri mi vede in più ruoli? Nessun problema. In carriera ho giocato in diverse posizioni: mi manca solo fare il difensore centrale ma non ho il fisico (ride, ndr). Da bambino sono stato addirittura in porta! Nelle giovanili dell'Anderlecht chiedono a tutti i ragazzi di saper giocare in ogni posto e così ho automizzato i movimenti pure tra i pali. In Belgio ho fatto il terzino destro, come successo al Milan una volta; al Bologna l'attaccante esterno a sinistra... Mi adatto e se posso aiutare la squadra, sono felice"