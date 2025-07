Il Bruges alza (ancora) il muro. Il CorSport: "In Belgio sono rimasti infastiditi dal comportamento del giocatore"

Alla fine dei conti se Milan e Club Bruges non hanno ancora trovato un accordo per Ardon Jashari è per colpa proprio del giovane centrocampista svizzero. Venuto a sapere dell'interesse della società rossonera il classe 2002 ha imputato i piedi per terra non volendo sentire ragioni, arrivando anche a rifiutare proposte altrettanto importanti dalla Premier League.

Ed è questo quello che più avrebbe dato fastidio al Club Bruges, così come la sua assenza nella foto di squadra o nel primo giorno di raduno, dove sì era presente al campo sportivo ma per svolgere una sessione di allenamento personalizzata. Jashari vuole il Milan a tutti i costi, e l'ha fatto capire con le buone e le cattive, ma scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che "In Belgio sono rimasti infastiditi dal comportamento del giocatore", e chissà che questo non possa essere un ulteriore ostacolo nelle trattative.