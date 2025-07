Intrigo Jashari. La Gazzetta: "Il Bruges rifiuta l'ultima offerta. Ma Ardon non molla: vuole il Milan"

Non c'è verso di convincere il Club Bruges, a meno che il Milan non arrivi a toccare i 35 milioni di euro di base fissa garantiti, ovvero quelli che la società belga ha sempre questo, ma a questo punto preteso, per Ardon Jashari. E dunque anche l'ultimo rilancio rossonero è stato respinto dalla società nerazzurra, che non ne vuole sentire ragioni al punto da essersi messa a cercare anche acquirenti in Premier League per il centrocampista svizzero.

Un intrigo, o meglio, una telenovela senza fine quella che riguarda il futuro di Jashari, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "Il Bruges rifiuta l'ultima offerta. Ma Ardon non molla: vuole il Milan". Arrivati a questo punto, forse, sarebbe anche giusto premiare ed accontentare la volontà del giovane ragazzo, che da un mese a questa parte non ha fatto altro che ribadire la sua voglia di Diavolo.