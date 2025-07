Milan-Como di Serie A a Perth. La Gazzetta: "C'è il sì del governo locale"

Il Milan giovedì mattina, ore 12.20 italiane, giocherà all'Optus Stadium di Perth contro i padroni di casa per l'ultima delle tre amichevoli di questa tournée tra Asia e Oceania. La formazione rossonera potrebbe però tornare a febbraio in Australia per giocare sempre a Perth il match di campionato contro il Como, visto che San Siro sarà indisponibile per il match inaugurale delle Olimpiadi invernali.

Al momento mancano ancora l'ok definitivo di FIFA e Uefa, ma scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che "C'è il sì del governo locale" affinché questo scenario possa effettivamente realizzarsi.