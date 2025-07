Capitolo terzino destro. Tuttosport: "Nel mirino c'è Doué ma lo Strasburgo non vuole scende sotto i 30 milioni"

vedi letture

Non solo Ardon Jashari. Altro capitolo di difficile soluzione per il Milan è quello del terzino destro. Nelle scorse settimane si pensava che Marc Pubill potesse essere il prescelto, ma la realtà dei fatti narra che alla fine lo spagnolo non ha mai realmente convinto Max Allegri. Il preferito del tecnico toscano, ma anche della dirigenza rossonera, è sempre stato solo uno, ma arrivarci si sta dimostrando essere più complicato del previsto.

In merito alla questione legata al terzino destro Tuttosport ha ancora una volta ribadito il nome in cima alla lista dei desideri del Milan, titolando: "Nel mirino c'è Doué ma lo Strasburgo non vuole scende sotto i 30 milioni".