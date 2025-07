Ennesimo rifiuto. La Repubblica: "Milan-Jashari, altro no del Bruges"

Non si parla di altro, ma non potrebbe essere altrimenti. Nelle scorse ore il Milan ha presentato una nuova offerta al Club Bruges per Ardon Jashari, spingendo oltre i 32.5 milioni di euro offerti neanche una settimana. A dirla tutta il club rossonero ha migliorato la sua proposta di appena un milione, ma aggiungendoci bonus facili da raggiungere per garantire ai belgi quei famosissimi 35 che pretendono per lasciar partire il giocatore.

Alla fine le richieste della contro parte sono state soddisfatte, eppure non sembrerebbe bastare, anche perché come scritto questa mattina anche da La Repubblica "Milan-Jashari, altro no del Bruges". Il club belga ha infatti rifiutato anche l'ultimo rilancio del Diavolo, puntando i piedi per terra proprio come fatto dal giocatore, che nel frattempo continua a spingere e sperare.